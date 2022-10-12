Совет дома Бака разместил культурные объявления для жильцов и гостей парадных

Необычные надписи в парадных дома Бака стали частью проекта по сохранению его истории.

Совет дома Бака представил обновленные культурные объявления, которые жильцы размещают в парадных, оформляя их в стиле исторического здания и напоминая посетителям о правилах поведения. Председатель Совета дома Бака Марина Жукова показала, как выглядят актуальные варианты объявлений, отметив, что в социальных сетях часто распространялись устаревшие изображения. Первые новые материалы появились в телеграм-канале "ОтЛичный Петербург". В парадных размещены текстовые таблички, в которых содержатся просьбы соблюдать порядок и учитывать особенности дома, являющегося памятником регионального значения.

В одном из объявлений, размещенном рядом с лестницей, содержится обращение: "Вы находитесь в доме Бака, памятнике регионального значения. Просим вас не курить в парадной". На окнах встречается надпись:

"Просим вас не вставать в уличной обуви на подоконники. Если бы архитектор Борис Ионович Гиршович предположил, что это возможно, то создал бы проект дома без подоконников".

На верхнем этаже расположено еще одно объявление:

"Просим вас не выходить на крышу. Она находится в аварийном состоянии. Выходить на нее можно осторожно, практически на пуантах и с согласия жильцов последних этажей. Но даже прекрасная балерина и потомственная дворянка Ольга Заботкина, которая родилась и жила в нашем доме, не стала бы этого делать".

Жукова отметила, что часть информации в текстах появилась до проведения ремонтных работ на отдельных участках крыши, однако просьба не выходить на нее остается актуальной. Для доступа на крышу требуется специальное разрешение, что усложняет возможность ее посещения. Кроме объявлений, Совет дома подготовил серию открыток, выполненных в той же стилистике. Всего создано "12" вариантов. Открытки планируют напечатать в ближайшее время, а средства от их продажи направят на восстановление и сохранение культурного наследия здания. Для этих целей несколько лет назад была создана АНО "Дом Бака", которая занимается привлечением средств и популяризацией памятника.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре