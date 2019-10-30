"ВКонтакте" увеличился спрос на красные костюмы и "Сахарные соты" после выхода "Игры в кальмара"

Костюмы в среднем стоят 2850 рублей, конфеты – 250 рублей.

После выхода сериала "Игра в кальмара" пользователи "ВКонтакте" в три раза чаще стали искать в "Объявлениях" тематические товары. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

В частности, увеличился спрос на красные костюмы, в которых ходят надзиратели в сериале, и на конфеты "Сахарная сота". Костюмы в среднем стоят 2850 рублей, конфеты – 250 рублей.

Также зафиксирован рост интереса к белым слипонам, которые продают в среднем за две тысячи рублей. В этой обуви также ходят герои сериала. Пользователи "ВКонтакте" активно продают маски героев (2300 рублей), футболки (1100 рублей), брелоки (600 рублей) и игрушки (450 рублей).

Ранее мы писали, что в Петербурге за полмиллиона продают автографы "Короля и Шута".

Фото: ВКонтакте / Объявления