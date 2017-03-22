Государственный Эрмитаж и VK представили инновационный цифровой проект "Один музей. Три взгляда"

Проект включает 33 ключевые точки музея, которые можно исследовать в сопровождении популярных медиаперсон: журналиста Сергея Минаева, стендап-комика Евгения Чебаткова и певицы Клавы Коки.

Совместный проект Государственного Эрмитажа и компании VK под названием "Один музей. Три взгляда" 17 июня стартовал. Инициатива предлагает посетителям новый формат знакомства с коллекцией одного из ведущих музеев страны через три уникальных цифровых маршрута.

Мы лишний раз напоминаем о том, что в Эрмитаже столько много информации, что просто так, ни лёжа на диване, ни прогуливаясь по музею, её всю хватить нельзя. Её нужно смотреть, слушать, и нужно, чтобы тебе её иногда рассказывали люди, которые знают или которым расскажут, как это есть на самом деле. И мы выбрали замечательных людей, выбирали очень тщательно. С частью из них я не только знаком, но и работал вместе. Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа

Интерактивные экскурсии с известными персонами

Проект включает 33 ключевые точки музея, которые можно исследовать в сопровождении популярных медиаперсон: журналиста Сергея Минаева, стендап-комика Евгения Чебаткова и певицы Клавы Коки. Доступ к маршрутам открывается через чат-бот в сообществе Эрмитажа ВКонтакте или QR-коды, размещенные в залах музея.

Каждый гид предлагает особый взгляд на музейные экспонаты:

– Сергей Минаев проведет посетителей по парадным залам, раскрывая исторические тайны императорской эпохи.

– Евгений Чебатков покажет юмористическую сторону искусства через призму разных эпох.

– Клава Кока приглашает молодежь в путешествие по малоизвестным уголкам музея с акцентом на музыкальное наследие.

С самого начала, как только мне поступило предложение вообще, в принципе, вести эту экскурсию, я немножко испугалась. И я думала, ну, я, наверное, не справлюсь, потому что я не эксперт, я не историк и так далее. Потом мы больше поговорили о проекте, и я поняла, что мысль и идея донести искусство для молодежи, она мне очень близка. Потому что я сама была той девчонкой там в свое время, для которой искусство — это было, знаете, как будто бы это надо. Это было меньше того, чего просит моя душа. А с возрастом ты относишься к этому по-другому. Клава Кока, певица

Технологии и искусствоведение

Для создания маршрутов научные сотрудники Эрмитажа совместно с отделом "Эрмитаж-медиа" разработали специальный контент, где "голосом" музея выступают видеоролики и аудиозаписи. Проект реализует концепцию диалога между посетителем и музейным пространством.

В маршруте, например, есть не только клипы, но и полноформатные видео. Исторический маршрут, история в Эрмитаже для нас очень важен, потому что в нем мы рассказываем, как бы это ни прозвучало, историю Эрмитажа и историю города, место Эрмитажа в истории города, в том числе, в такие, скажем, напряженные и тяжелые времена. Екатерина Подберезко, куратор проекта "Один музей. Три взгляда"

В завершении каждого маршрута гости попадают в Галерею Растрелли — интерактивную медиазону с планшетами для углубленного изучения коллекции. Здесь можно создать автопортрет в стиле разных эпох или поучаствовать в виртуальной реконструкции исторических объектов.

Новый проект представляет собой синтез традиционного музейного опыта и цифровых технологий, делая посещение Эрмитажа более доступным и увлекательным для разных поколений.

Фото и видео: Piter.tv