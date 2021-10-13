Эксперт рассказала, как подготовиться к новым требованиям о размещении объявлений в сети

С 1 сентября 2022 году в России вступили в силу поправки в Закон о рекламе. Они подразумевают обязательную маркировку всех объявлений и создание единой системы учета.

Piter.tv разбирался в тонкостях новых правил вместе с адвокатом для бизнеса Анастасией Кузьминой. Она рассказала, как подготовиться к соблюдению новых требований.

Почти всю рекламу в Интернете нужно помечать с помощью токена. Он должен вшиваться в ссылку объявления. Благодаря этому можно будет получить всю информацию об объявлении: потраченных средствах, заказчике.

Прежде всего нужно пересмотреть те договоры, которые уже существуют с рекламораспространителями и с рекламными агентствами. Для того, чтобы большую часть обязанностей по информированию и включению данных в реестр переложить на посредников. Возможно, для рекламодателей также подойдет также увеличить стоимость услуг агентств, потому что теперь посредникам нужно будет больше времени и сил затрачивать на то, чтобы эту рекламу обрабатывать. Они должны будут предоставлять информацию до того, как они запустили рекламу и также отчитываться после того, как они эту рекламу запустили. считает Анастасия Кузьмина.

Посредникам также нужно понять, как они будут работать в новых требованиях, и в дальнейшем оптимизировать свои расходы. Сейчас у рекламных агентств есть много вопросам по бюджетам.

Операторы от нововведений будут даже в "плюсе", так как у них появилась возможность заработать дополнительные деньги. Кроме того, они подготовили всю систему для реализации закона, чтобы войти в статусе кандидата.

На операторов рекламных данных необходимо иметь всю айтишную информационную структуру, которая бы позволяла им обрабатывать такие массивы данных, также позволяла бы генерировать эти токены, которые они потом выдают рекламораспространителю или рекламодателям. Поэтому необходимо просчитать временные затраты и финансовые именно для посредников.

Анастасия Кузьмина напомнила, что поправки затронули и блогеров. Теперь, если кто-то обращается к ним с просьбой прорекламировать что-то в Stories, это тоже реклама, по которой нужно отчитываться.

Роскомнадзор пообещал не привлекать к ответственности до марта 2023 года. За отсутствие маркировки ответственность пока не прописана, говорит эксперт.

Полное интервью с адвокатом для бизнеса Анастасией Кузьминой смотрите здесь.

Видео: Piter.tv