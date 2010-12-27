Петербуржцы погасили 200 млн задолженности по капремонту

Однако, еще остается долг в полтора миллиарда рублей.

Городской Фонд капитального ремонта подвел предварительные итоги деятельности по взысканию с петербуржцев задолженностей по взносам за капремонт. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

На 7 ноября удалось взыскать 193,5 миллиона рублей. Всего с 2014 года по сегодняшний день петербуржцы перечислили за капремонт почти 20 миллиардов рублей. Однако, задолженность на 1 января текущего года составляет 1,37 млрд. рублей.

Фонд регулярно ведет работу с неплательщиками, в 2019 году было подготовлено 58 611 исковых заявлений, до судебных приставов дошли 20 000 заявлений о возбуждении производств. В планах Фонда получить еще 100 миллионов до конца этого года.

В 2020 году взносы на капремонт в Петербурге планируют повысить.

Фото: Piter.TV