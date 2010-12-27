В 2020 году взносы на капремонт в Петербурге планируют повысить

Сейчас петербуржцы платят самый низкий взнос за капитальный ремонт во всей стране.

В 2020 году в Петербурге взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах могут подняться в 1,5 раза. Проект постановления появился на портале антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, размер взноса может подняться на два рубля для всех типов зданий. Цена будет зависеть от обустроенности дома, его возраста и других факторов. Так, например, в хрущевках с лифтом придется заплатить на 42% больше, а если его нет, то на 47% больше.

В целом стоит ожидать подорожания от 40 до 49%.

На данный момент взнос за капитальный ремонт в Петербурге является самым низким в России.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что счет за коммунальные услуги в октябре вырос на 6%.

Фото: Piter.TV