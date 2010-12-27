Счет за коммунальные услуги в октябре вырос на 6%

В счете появилась графа "отопление".

Счет за коммунальные услуги в Петербурге вырос за один месяц на 6%. Такие данные зафиксировали в октябре по сравнению с сентябрем 2019 года, сообщили на пресс-конференции в Жилищном комитете.

Повышение цен коснулось жителей многоквартирных домов, в которых нет приборов учета. Основная причина - графа "отопление". По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году счет за коммунальные платежи вырос на 3%.

В Жилищном комитете рассказали о том, что самыми злостными должниками являются частные компании. В целом количество неплательщиков за год уменьшилось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КИО и Жилком получили право продавать квартиры от имени Петербурга.

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