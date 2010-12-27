Зеленушка, чечетка и пищуха. Петербуржцы подсчитали птиц на кормушках

Горожане наблюдали за птицами с 13 по 15 декабря.

Во вторник, 17 декабря, стало известно, что петербуржцы подсчитали птиц на кормушках. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Как оказалось, горожане наблюдали за птицами с 13 по 15 декабря. В акции принимали участие 12 районов города. По подсчетам петербуржцев, на городские кормушки прилетают больше 20 видов пернатых. Среди них синица, лазоревка, зеленушка, чечетка, московка, пищуха и длиннохвостая синица.

В ведомстве отметили, что самые активные горожане получат грамоты и памятные призы.

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Фото:pixabay