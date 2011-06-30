  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы подали 60 тысяч заявлений в первые классы
Сегодня, 15:45
90
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы подали 60 тысяч заявлений в первые классы

0 0

Запись стартовала 1 апреля. Первый этап продлится до 30 июня.

В Северной столице с 1 апреля родители записывают малышей в первый класс.  На сегодняшний день горожане подали 59 770 заявлений. Об этом "Невским новостям" рассказал комитет по образованию 29 мая. 

Первый этап приема учеников будет проходить с 1 апреля по 30 июня. В этот период преимущество при поступлении будут иметь дети, которые живут на закрепленной территории. С 6 июля начнется запись малышей, которые прописаны в других районах. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что качество школьного питания прямо влияет на успеваемость детей. Тема здорового питания в школах и детских садах не дает покоя неравнодушным родителям и различным экспертам последние несколько месяцев. Специалисты неоднократно обращали внимание, что еда, реализуемая в буфетах, должна быть в первую очередь полезной.

Фото: pixabay

Теги: дети, первый класс, петербург, школьники
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии