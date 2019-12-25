Качество школьного питания прямо влияет на успеваемость детей

Тема здорового питания в школах и детских садах не дает покоя неравнодушным родителям и различным экспертам последние несколько месяцев. Специалисты неоднократно обращали внимание, что еда, реализуемая в буфетах, должна быть в первую очередь полезной.

В школе дети проводят большую часть дня. В среднем одна треть их суточных энергетических расходов приходится именно на это время. При условии, что основные энергозатраты в учебном заведении уходят на мыслительные функции, то тут прослеживается прямая связь между качеством питания и успеваемостью.

Именно поэтому для ученика, который отказывается от завтраков в школе, перекус в школьном буфете является не просто способом утоления голода, но еще и возможностью повлиять на качество усвоенных знаний и полученных оценок.

И для этого важна структурная составляющая продуктов, компенсирующих его энергозатраты. Ученику достаточно помнить о необходимости регулярно пополнять свой энергетический запас во время перемен, а вот его родителям хорошо бы знать, из чего состоит школьный рацион — в структуре питания ребенка важен баланс белков, жиров, углеводов, а также насыщенность потребляемого продукта основной энергетической составляющей.

Этим и пренебрегают нерадивые поставщики, желающие обогатиться на здоровье детей. Так, несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге проходил конкурс на лучшую школьную столовую, в ходе которого удалось выяснить, что крупнейшие поставщики города предлагают детям в буфетах. Как оказалось, полезными продуктами там и не пахнет.

В учебные заведения Колпинского района продукцию поставляет АО "Артис-Детское питание". Компания известна тем, что колоссально занижает начальную цену лотов в ходе торгов за госконтракты. В конечном итоге, по данным СМИ, руководство комбината вынуждено экономить на завтраках и обедах, занижая их энергетическую ценность. Таким образом комбинат выполняет условия контракта, цену которого столь резко занизил.

Однако помимо вышеописанных ухищрений, комбинат успел стать фигурантом шумихи из-за своих "шоколадных" буфетов. Так, буфет школы №451 выглядит следующим образом. Ученикам предлагается купить воду, соки и большой выбор разнообразных сладостей.

Аналогичная ситуация складывается и с буфетом школы №467. Вероятно, именно шоколад, вафли и конфеты являются основным ходовым товаром комбината в школе, что предсказуемо.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обнаружило, что питание в школы Адмиралтейского района поставляет "Артис-Детское питание", делая это под видом поставщика "Лимак-Нева", с которым у школ заключены договоры. Таким образом, еду для детей привозили из цеха, в непредназначенных для этого грузовых машинах с антисанитарными условиями. В итоге школьники получали уже остывшие порции, которые вдобавок не соответствовали нормам по энергетической ценности блюд.

Однако "Артис-Детское питание" далеко не единственный поставщик, успевший "прославиться" занижением энергетической ценности завтраков и обедов. Так, еще одна компания ООО "Серна" обошла по демпингу вышеупомянутый "Артис" и была вынуждена пойти на подобные ухищрения. Теперь воспитанники детского сада №20 после победы "Серны" на торгах получают питание не на 33 миллиона, как было запланировано в рамках проведения госзакупки, а всего лишь на 11 миллионов рублей. После этого журналисты обнаружили, что отклонения присутствуют в порциях по жирам, углеводам и белкам.

Не менее примечательный факт, что накануне стали известны результаты проверки в одной из школ Ленинградской области, обслуживаемой комбинатом "СТК". Специалисты надзорного ведомства выявили, что меню учебного заведения, составленное гендиректором предприятия, не соответствует санитарным требованиям. В частности, вес порций оказался ниже нормы. Также в школе после смывов были обнаружены следы кишечной палочки.

Сложившаяся ситуация в Петербурге требует вмешательства надзорных органов, ведь некачественное питание может отразиться не только на здоровье детей, но и на их успеваемости в школе.

Фото: социальные сети