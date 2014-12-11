Петербуржцы почти на треть увеличили зарплатные ожидания с конца февраля

Около 31% петербуржцев увеличили свои финансовые требования к работодателю с конца февраля. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу.

Из тех, кто повысил финансовые требования, порядка 57% подняли их на 10 тыс. рублей и более, еще 26% хотели бы получать на 5-10 тыс. больше, а 7% - в пределах 5 тыс. рублей. Отметим, что 9% петербуржцев не стали указывать зарплатные ожидания в резюме. Среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10% и выше сообщили 62% респондентов, а среди женщин – 43%.

Около 36% % IT-специалистов рассказали о росте желаемой зарплаты, также ответили 31% специалистов по добыче сырья и 31% представителей сферы туризма и ресторанов.

Ранее мы сообщали, что за три месяца количество вакансий в Петербурге сократилось на 20%. Спрос на сотрудников в сфере транспорта уменьшился на 31%. Ранее в 2017-2019 гг. в преддверии лета гораздо чаще требовались такие специалисты.

Фото: pexels

