Единственные жильцы, имеющие ключ от подвала, отказываются помогать в спасении.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что петербуржцы пытаются спасти кошку, которую "замуровали" в подвале. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам местных жителей, окно подвала по адресу Кирочная улица дом № 23 забили ещё 8 ноября. Животное находится без еды и воды уже больше недели. Петербуржцы отмечают, что жильцы, у которых есть ключи, отказываются помогать в спасении хвостатого.

"Говорят — идите, смотрите. Нет кошки. Полиция предложила написать заявление", —сообщает член общественного совета (ОС) Центрального района Инна Керимова.

Отмечается, что у представителей ЖКС возможности его открыть нет.

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