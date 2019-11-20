Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

Новый метод основан на эпигенетическом механизме, известном как метилирование.

Группа биологов из Калифорнийского университета в Сан-Диего создала точную формулу пересчета возраста собак в человеческий. Результаты исследования опубликованы в bioRxiv.

Обычно, чтобы узнать сколько собаке лет в человеческом эквиваленте, хозяева умножают ее возраст на семь (бытует мнение, что четвероногие живут примерно в семь раз меньше, чем люди). Однако у этого метода нет никакой надежной основы.

Новый метод основан на эпигенетическом механизме, известном как метилирование. В процессе старения у людей и собак к молекулам ДНК присоединяются метильные группы. Они способны изменять активность сегмента ДНК. Именно по этому процессу ученые решили определять человеческий возраст собаки.

Как рассчитать возраст собаки по человеческим меркам

В эксперименте участвовали 104 лабрадора в возрасте от четырех недель до 16 лет. Специалисты проанализировали характерные изменения и вывели формулу пересчета одних лет в другие:

(16 * ln (возраст собаки)) + 31 = возраст в человеческом эквиваленте

Если применить эту формулу к годовалому лабрадору, то его человеческий возраст составит 31 год, к 5-летнему – 57 лет, 8-летнему – 64 года.

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