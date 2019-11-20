Причиной большинства проблем становятся хронические воспаления.

Ученые назвали основную причину возникновения рака. Одной из главных причин появления онкологии является хроническое воспаление. К такому результаты пришли ученые из университета Северной Каролины в Шарлотте. Их выводы опубликованы в научном издании MedicalXpress.

В 2 из 10 случаях злокачественное образование связано с инфекциями, вирусами и бактериями.К заболеванию приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1. В хроническом течении гликопротеин создаст патогенные процессы в организме. Однако MUC1 выполняет защитную функцию и не всего превращается в опасную клетку. У некоторых пациентов он продолжает выполнять противовоспалительную функцию.

Ранее Piter.tv писал о том, что назван средний возраст диагностики рака в России.