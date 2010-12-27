Новинку в тестовом режиме запустят на маршруте № 128.

Петербуржцы первыми прокатятся на новейшем низкопольном электробусе "Сириус". Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Автобусы с электрическим двигателем и ночной зарядкой запустят в тестовом режиме запустят на маршруте № 128. Известно, что транспорт располагает автономным ходом до 240 км. и вмещает около 90 пассажиров. В ведомстве также отметили, что новинка оснащена необходимыми устройствами для маломобильных граждан.

На популярные направления выйдут автобус вместимостью 94 пассажира и европейская гармошка, рассчитанная на 138 человек сказано в сообщении

В данный момент, "Сириус" запущен в Приморском и Выборгском районах Петербурга.

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Фото:пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"