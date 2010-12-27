В Севкабеле установили гигантскую банку благотворительной акции "Чья-то жизнь — уже не мелочь"

Любой желающий может сдать мелочь для детей нуждающихся в лечении.

В Севкабель порт установили гигантскую банку благотворительной акции "Чья-то жизнь — уже не мелочь". Об этом сообщает пресс-служба центра.

Так, трехлитровая банка стала неким символ благотворительной акции от фонда "Линии жизни". Авторы проекта отметили, что любой желающий может сдать мелочь для детей нуждающихся в лечении.

За десять лет проведения акции "Чья-то жизнь — уже не мелочь" мы собрали 24 669 432,20 ₽ и оказали помощь 86 тяжелобольным детям. Уверены, что эта банка станет прекрасным местом для фотосетов. Предлагаем вам принять участие в интерактивном конкурсе: разместить свое фото с собранной мелочью в социальных сетях, поставить хэштег #фондлинияжизни и угадать сумму, которая будет собрана в банке к моменту инкассации 31 октября сообщила представитель фонда "Линии жизни", Манина Касовская

На открытии арт-объекта присутствовали семьи, которым уже помогли подобные акции. Так, мальчики Андрей Голубев и Роман Гуськов успешно прооперированы в 2015 и 2016 годах.

Фонд "Линия жизни" проводит подобные акции с 2009 года.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появился российский флаг "в решетку".

Фото:пресс-служба севкабель порт