Петербуржцы, пережившие инсульт, нарисовали гигантскую картину

Трехметровое полотно с пейзажем появилось в госпитале для ветеранов войн

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что пациенты Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге, проходящие реабилитацию после инсульта, создали монументальную картину масляными красками. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению города.

В ведомстве полагают, что коллективное создание монументальной картины способствует быстрому восстановлению пациентов. Инициатором мероприятия выступил начальник госпиталя СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", главный внештатный специалист гериатр Комитета по здравоохранению Петербурга, доктор медицинских наук, профессор Максим Юрьевич Кабанов.

"Мы сейчас большое внимание уделяем вопросам реабилитации старшего поколения, особенно тех, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инсульты. Люди после таких тяжелых потрясений, конечно, нуждаются в реабилитации не только медицинской, но и социальной. Поверить в себя, посмотреть на этот мир глазами творца, и тем самым облегчить свою жизнь, улучшить свое состояние здоровья, это отличная методика", —сказано в сообщении.

Известно, что посмотреть на коллективный урок приехала вице-губернатор Северной столицы Анна Владимировна Митянина.

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