В четверг утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов 

"Красные" участки зафиксировали на Якорной улице, проспекте Косыгина, у Финляндского вокзала и Заневском проспекте.

В четверг, 3 декабря, в Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".

"Красные" участки зафиксировали на Якорной улице, проспекте Косыгина, у Финляндского вокзала и Заневском проспекте. Также водители не могут проехать на Витебском проспекте и у станции метро "Московская".

Также пробки наблюдаются на проспекте Культуры, проспекте Энгельса и Шафировском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт назвал критической ситуацию с парковкой в Петербурге.

Фото:скриншоты