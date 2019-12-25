  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов 
Сегодня, 9:08
113
IRINA_CHALKINA

В четверг утренний Петербург сковали пробки в 5 баллов 

0 0

"Красные" участки зафиксировали на Якорной улице, проспекте Косыгина, у Финляндского вокзала и Заневском проспекте.

В четверг, 3 декабря, в Петербурге зафиксировали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты". 

"Красные" участки зафиксировали на Якорной улице, проспекте Косыгина, у Финляндского вокзала и Заневском проспекте. Также водители не могут проехать на Витебском проспекте и у станции метро "Московская".

Также пробки наблюдаются на проспекте Культуры, проспекте Энгельса и Шафировском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт назвал критической ситуацию с парковкой в Петербурге.

Фото:скриншоты

Теги: погода, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии