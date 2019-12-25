Эксперт назвал критической ситуацию с парковкой в Петербурге

Правоохранительным органам удается оформить только те случаи парковочных нарушений, которые удобно оформить.

Транспортный инженер и эксперт комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Дмитрий Баранов рассказал о работе правоохранителей с нарушителями парковки. Об этом пишет Peterburg2.

По словам эксперта, ситуацию с парковками в Петербурге можно назвать критической – на отдельных улицах хаотично припаркованные автомобили порой занимают не менее половины проезжей части. При этом оформлять удается только те случаи парковочных нарушений, которые удобно оформить.

За соблюдением правил дорожного движения в области парковки следят 27 автомобилей с парконами. Это специальные устройства фотовидеофиксации, имеющие встроенный блок обработки информации. Наибольшее число нарушителей выявлено в Калининском, Красногвардейском, Выборгском и Красносельском районах Петербурга.

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