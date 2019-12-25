Несмотря на действующий запрет на посещение парков, скверов, садов и площадок, петербуржцы открыли купальный сезон. Нарушающих режим самоизоляции отдыхающих заметили на Aинском заливе, а также на некоторых озерах в черте города.
Открывшие "купальный" сезон в Петербурге, как и по всей стране, делятся фотографиями в соцсетях.
Ранее мы писали о том, что рейтинг самоизоляции петербуржцев рухнул.
Фото: fontanka.ru
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Если бы в 90х папа с мамой пользовались презервативами то сейчас таких д..... было бы намного меньше