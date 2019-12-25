Петербуржцы выходят на улицы и купаются, несмотря на введенный режим самоизоляции.

Несмотря на действующий запрет на посещение парков, скверов, садов и площадок, петербуржцы открыли купальный сезон. Нарушающих режим самоизоляции отдыхающих заметили на Aинском заливе, а также на некоторых озерах в черте города.

Открывшие "купальный" сезон в Петербурге, как и по всей стране, делятся фотографиями в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что рейтинг самоизоляции петербуржцев рухнул.

Фото: fontanka.ru