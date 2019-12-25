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Петербуржцы открыли купальный сезон
Сегодня, 19:39
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arteliseev

Петербуржцы открыли купальный сезон

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Петербуржцы выходят на улицы и купаются, несмотря на введенный режим самоизоляции.

Несмотря на действующий запрет на посещение парков, скверов, садов и площадок, петербуржцы открыли купальный сезон. Нарушающих режим самоизоляции отдыхающих заметили на Aинском заливе, а также на некоторых озерах в черте города.

Открывшие "купальный" сезон в Петербурге, как и по всей стране, делятся фотографиями в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что рейтинг самоизоляции петербуржцев рухнул.

Фото: fontanka.ru

Теги: карантин, коронавирус, купальный сезон, самоизоляция
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 20:36

Если бы в 90х папа с мамой пользовались презервативами то сейчас таких д..... было бы намного меньше

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