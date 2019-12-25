Петербуржцы отдали на переработку 25 мешков пенопласта и 388 мешков тетрапака

Мероприятие "Неакция" стало первым после введения режима самоизоляции.

Команда петербургских экоактивистов "РазДельный Сбор" в прошлую субботу, 4 июля, организовала временные пункты по приему пенопласта и тетрапака. Удалось собрать 25 мешков пенопласта и 388 мешков тетрапака. Об этом сообщили "Невские Новости".

Мероприятие, получившее название "Неакция", стало первым после введения режима самоизоляции. Отмечается, что оно было организовано с соблюдением мер безопасности. Собранный пенопласт отправили на переработку в "Хабико Рециклинг", а тетрапак забрала компания "Рус Ресайклинг Компани". Временные пункты сбора предоставили ТРК "Лето", ТРЦ "ОХТА МОЛЛ", пункт "Переработкинская" и компания GC Factory, а контейнер — компания "Петро-васт".

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