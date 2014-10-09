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Петербуржцы отдали голоса за живую ель на Дворцовой площади
Вчера, 22:50
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы отдали голоса за живую ель на Дворцовой площади

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Из двух вариантов - искусственная или живая ёлка, горожане предпочли второй.

В субботу, 2 октября, завершилось голосование, в котором петербуржцы выбирали  новогоднюю ель для установки на Дворцовой площади. Его организовал Смольный. Оно проходило в официальной группе "Петербургского дневника" в социальной сети "ВКонтакте".

Из двух вариантов - искусственная или живая ёлка, горожане предпочли второй.

Добавим, что всего проголосовали 7839 жителей. Из них 51,7% (4053 человека)проголосовали за природную ель, а 48,3% (3786 людей) — ненастоящему дереву.

Ранее Piter.tv сообщал, что  в Петербурге помоют 60 млн "квадратов" улично-дорожной сети в месячник благоустройства.

Фото: Piter.tv 

Теги: дворцовая площадь, елка, новый год
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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