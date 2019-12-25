В Петербурге помоют 60 млн "квадратов" улично-дорожной сети в месячник благоустройства

Убрать город петербуржцы могут помочь 23 октября.

В Петербурге 1-го октября стартовал осенний месячник благоустройства. До конца месяца территории будут готовить к зиме. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Месячник стартовал в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе, где специалисты высадили 10 мелколистных лип. Также садовники расчищают дорожки от опавших листьев, готовят цветники к холоду и переподвязывают молодые посадки. Кроме того, в порядок привозят проезжую часть и тротуары.

За месяц дорожным службам предстоит очистить 60 млн квадратных метров дорог, вымыть 1,5 павильонов для ожидания общественного транспорта, заменить асфальт на площади более 29 тыс. квадратных метров. В осенний сезон высадят 5,3 тыс. деревьев, 15,4 тыс. кустов и 185,1 тыс. тюльпанов. Чаще всего высаживают клены, ивы, рябину, липу, березу, яблоню ягодную, каштан конский и другие деревья.

Общегородской субботник с участием граждан пройдет 23 октября. После этого Смольный проведет Интернет-опрос о качестве уборки города.

Фото: Piter.TV