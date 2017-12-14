Петербуржцы оставили в супермаркетах "О'кей" пустые полки

Жители города скупили в супермаркетах все, что было и по акции, и без нее.

После поступившей информации о закрытии супермаркетов "О'кей", петербуржцы незамедлительно отправились скупать товары по акции. Спустя несколько дней полки тринадцати закрывающихся магазинов оказались пустыми, сообщила 14 декабря "Мойка78".

Владельцы объявили удачное время для закрытия, так как скоро Новый Год, а это означает, что все жители уже примерно представляют, какие блюда будут стоять на их праздничном столе. Также покупателей в магазин привлекли и объявленные скидки, который помогли распродать даже неликвид.

Так, в "О'кее" на Ленинском проспекте сегодня распродавали с 90% скидкой продукты с ограниченным сроком годности. На данный момент, все товары, по такой сказочной скидке, уже закончились. Сотрудники закрывающегося сегодня в 18:00 магазина, отметили, что покупатели настолько вошли в кураж, что складывали в корзину даже товары без скидок.

Те, кто еще хотят урвать что-нибудь по супер низкой цене могут зайти в супермаркеты, расположенные по адресам: Рыбацкое, Лесная, Наставников, Савушкина, Планерная, Щербакова, Красное Село – Стрельнинское, Сестрорецк – Володарского, Сизова, Солидарности, Искровский, Ленинский, Парашютная.

Ранее Piter.tv сообщал, что в городе останется всего 2 супермаркета "О’Кей". На покупку остальных претендует X5 Retail Group, которая развивает сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Вероятно, скоро на местах "О'кеев", могут возникнуть именно эти сети.

Компания "О’Кей" намерена развивать свои гипермаркеты под тем же брендом, а также дискаунтеры под брендом "Да!".

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин