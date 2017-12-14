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Петербуржцы оставили в супермаркетах "О'кей" пустые полки

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Жители города скупили в супермаркетах все, что было и по акции, и без нее.

После поступившей информации о закрытии супермаркетов "О'кей", петербуржцы незамедлительно отправились скупать товары по акции. Спустя несколько дней полки тринадцати закрывающихся магазинов оказались пустыми, сообщила 14 декабря "Мойка78".

Петербуржцы оставили в супермаркетах "О'кей" пустые полки

Владельцы объявили удачное время для закрытия, так как скоро Новый Год, а это означает, что все жители уже примерно представляют, какие блюда будут стоять на их праздничном столе. Также покупателей в магазин привлекли и объявленные скидки, который помогли распродать даже неликвид.

Петербуржцы оставили в супермаркетах "О'кей" пустые полки

Так, в "О'кее" на Ленинском проспекте сегодня распродавали с 90% скидкой продукты с ограниченным сроком годности. На данный момент, все товары, по такой сказочной скидке, уже закончились. Сотрудники закрывающегося сегодня в 18:00 магазина, отметили, что покупатели настолько вошли в кураж, что складывали в корзину даже товары без скидок.

Те, кто еще хотят урвать что-нибудь по супер низкой цене могут зайти в супермаркеты, расположенные по адресам: Рыбацкое, Лесная, Наставников, Савушкина, Планерная, Щербакова, Красное Село – Стрельнинское, Сестрорецк – Володарского, Сизова, Солидарности, Искровский, Ленинский, Парашютная.

Петербуржцы оставили в супермаркетах "О'кей" пустые полки

Ранее Piter.tv сообщал, что в городе останется всего 2 супермаркета "О’Кей". На покупку остальных претендует X5 Retail Group, которая развивает сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Вероятно, скоро на местах "О'кеев", могут возникнуть именно эти сети.

Компания "О’Кей" намерена развивать свои гипермаркеты под тем же брендом, а также дискаунтеры под брендом "Да!". 

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Теги: акции на продукты , закрытие окея , новости спб , окей , окей закроют
Категории: Новости СПб

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