В Петербурге останется всего 7 супермаркета "О’Кей"

В Петербурге большинство магазинов "О’Кей" перестанут работать.

В Санкт-Петербурге в скором времени закроют 13 из 20 супермаркетов сети "О’Кей", а также еще один супермаркет в Москве. Стало известно, что магазины прекратят свою работу 15 декабря. У сети останутся супермаркеты в Сестрорецке на Приморском шоссе, в Зеленогорске – на улице Вокзальная, в Кингисеппе – на улице Октябрьская, в Колпино – на бульваре Трудящихся и Тверской улице, а также в Петербурге – на проспекте Большевиков и в ТЦ "Галерея".

По рассказам очевидцев , о закрытии торговых точек предупреждают в самих магазинах. Кроме того, туда уже перестали поставлять новые товары, а скидки на оставшуюся продукцию достигают 30%.