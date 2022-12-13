Петербуржцы оплатили Водоканалу более 58 миллионов рублей "старых долгов" без штрафных пени

УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являлись участниками акции.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подвело итоги стимулирующей акции "В Новый год без долгов", по условиям которой жители Петербурга и Ленинградской области могли в срок с 1 по 31 декабря 2022 оплатить имеющиеся долги за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению без начисления штрафных пени.

Петербуржцы погасили задолженность, по которой могли быть начислены пени, в размере 58,1 млн рублей.

Фото: ВКонтакте/ Водоканал

В акции могли принять участие потребители коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению по прямым договорам в многоквартирных домах и потребители – собственники жилых домов, имеющие договоры с предприятием. УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являлись участниками акции.

Фото: Piter.tv