Петербуржцы оформили на 18% больше кредитных карт за минувший месяц

В России в августе выдали 1,35 млн единиц новых кредитных карт.

В России в августе выдали 1,35 млн единиц новых кредитных карт. Количество увеличилось по сравнению с июлем на 17,6%, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, наибольшее количество кредитных карт выдали в Москве (97,5 тыс. ед.), Подмосковье (71,8 тыс.), Краснодарском крае (50,9 тыс.), Петербурге (50,3 тыс.) и Башкортостане (46,9 тыс.).

Наиболее серьёзную динамику роста продемонстрировали Башкортостан (+21,9%), Пермский край (+20,9%), Татарстан (+20,2%), Самарская (+19,8%) и Нижегородская (+19,8%) области. В Москве и Петербурге количество карт выросло за месяц на 18,5% и 17,6% соответственно.

Ранее у муниципального депутата отобрали машину из-за чужого долга. Кредит на машину, который взял прошлый владелец, был не погашен.

Фото: Piter.tv

