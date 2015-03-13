Сбер: в два раза увеличился спрос на кредитки на Северо-Западе

Чаще других кредитками расплачивались петербуржцы (торговый оборот 93,5 млрд рублей).

За 10 месяцев 2022 года жители Северо-Запада оформили в Сбербанке в два раза больше кредитных карт, чем за этот же период годом ранее. Торговый оборот по действующим картам с января по октябрь вырос на 10% – до 202 млрд рублей. Портфель кредитных карт в этом году увеличился на 27%.

Чаще других кредитками расплачивались петербуржцы (торговый оборот 93,5 млрд рублей), жители Ленобласти (19 млрд), а также калининградцы и архангелогородцы (почти по 15 млрд рублей). При этом лидеры по приросту выданных за 2022 год кредитных карт – Архангельская и Вологодская области (по 150%), а также Республика Коми (120%).

Кредитная СберКарта бесплатна в обслуживании, имеет длинный беспроцентный период 120 дней с простым принципом работы "месяц тратишь – три гасишь", одну из самых низких ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории "Здоровье" и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.

Кроме того, Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. В её рамках банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем россиянам. Среди них выгодные предложения по Кредитным СберКартам. Так, три дня подряд, с 10 по 12 ноября, владельцы таких карт будут получать повышенный кешбэк бонусами в размере 10% – за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера.

Обладатели подписки СберПрайм+, а также клиенты СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking получат по своим Кредитным СберКартам повышенные начисления в размере 15% – также за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров экосистемы.

Причём клиентов, подавших заявку на открытие новой Кредитной СберКарты с 10 по 12 ноября, ожидает ещё один бонус — рекордно низкая ставка 9,8% годовых на все операции, совершенные до 31 декабря 2022 года.

Все предложения Зелёного дня – на сайте акции.

Фото: Piter.tv