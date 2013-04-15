Петербуржцы обрушили справочную службу звонками во время отключения Сети

Петербуржцы без интернета штурмовали "Ленсправку" с тысячей звонков за сутки.

Жители Санкт-Петербурга, оставшиеся на выходных без доступа к интернету, массово обращались в телефонную справочную "Ленсправка". Количество звонков 23 и 24 августа 2025 года превысило 1,1 тыс., что стало рекордом для службы. В обычные дни число обращений не превышает 40-50. Об этом сообщает "Фонтанка".

В период, когда в небе над Петербургом и Ленобластью фиксировались полеты БПЛА, многие горожане лишились возможности пользоваться онлайн-сервисами. В результате жители звонили в справочную 007, чтобы уточнить адреса аптек, телефоны служб, расписание электричек и прогноз погоды.

В "Ленсправке" отметили, что пик нагрузки пришелся на субботу, когда за сутки поступило свыше 1,1 тыс. звонков. Чтобы справиться с потоком обращений, сотрудники работали в две смены, а часть специалистов подключили удаленно.

Фото: Piter.tv