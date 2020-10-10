Петербуржцы обратили внимание на разную подсветку "Лахта Центра"

Ее включают в определенное время.

Петербурженка обратила внимание на яркую подсветку "Лахта Центра". Она засняла ее на видео и опубликовала в социальной сети.

На кадрах видно, как башня переливается синим, зеленым, красным и желтым цветом.

Каждый вечер на этой неделе с 5 до 6 вечера Лахта-центр тестирует новую подсветку. написала автор видео.

Отметим, что в праздничные дни на небоскребе всегда включают яркую подсветку.

Ранее Piter.TV узнал о том, что у "Лахта Центра" хотели установить воссозданный памятник Петру I.

Видео: vk.com/lahta_spb