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Петербуржцы обратили внимание на разную подсветку "Лахта Центра"

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Ее включают в определенное время.

Петербурженка обратила внимание на яркую подсветку "Лахта Центра". Она засняла ее на видео и опубликовала в социальной сети.

На кадрах видно, как башня переливается синим, зеленым, красным и желтым цветом. 

Каждый вечер на этой неделе с 5 до 6 вечера Лахта-центр тестирует новую подсветку.

написала автор видео. 

Отметим, что в праздничные дни на небоскребе всегда включают яркую подсветку.

Ранее Piter.TV узнал о том, что у "Лахта Центра" хотели установить воссозданный памятник Петру I. 

Видео: vk.com/lahta_spb

Теги: лахта центр, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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