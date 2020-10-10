Петербуржцы обратили внимание на разную подсветку "Лахта Центра"

Петербурженка обратила внимание на яркую подсветку "Лахта Центра". Она засняла ее на видео и опубликовала в социальной сети.
На кадрах видно, как башня переливается синим, зеленым, красным и желтым цветом.
Каждый вечер на этой неделе с 5 до 6 вечера Лахта-центр тестирует новую подсветку.
написала автор видео.
Отметим, что в праздничные дни на небоскребе всегда включают яркую подсветку.
Ранее Piter.TV узнал о том, что у "Лахта Центра" хотели установить воссозданный памятник Петру I.
Видео: vk.com/lahta_spb
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