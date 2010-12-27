Петербуржцы обнаружили в центре города утенка с разбитым клювом 

Птицу обнаружили на улице Егорова.

В пятницу, 27 сентября, петербуржцы обнаружили в Адмиралтейском районе утенка с разбитым клювом. Горожане поделились фотографией птицы в соцсетях.

Птицу обнаружили на улице Егорова. Прохожие прибывают в растерянном состоянии. Некоторые горожане предлагают забрать утенка домой, чтобы подлечить, другие- против.

Вы с ума сошли? Диктую птицу которая не пойми где бывает, не пойми что ест, и не пойми чем может болеть забрать себе???? Ну так заберите если такая бесстрашная!!!! возмущаются некоторые петербуржцы

Напомним, что в комитете по природопользованию Петербурга просят жителей города не трогать увиденных птиц. Даже если петербуржцы хотят обеспечить комфортные условия для птицы у себя дома, им придется заплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что неравнодушные петербуржцы спасли котов, запертых в закрытом котокафе "Гулу".

Фото:признавашки спб и чп/вк