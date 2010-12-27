Петербуржцам пригрозили штрафом за беспокойство птиц

Горожане периодически встречают краснокнижных птиц.

В комитете по природопользованию Петербурга просят жителей города не трогать увиденных птиц. На этой неделе о нескольких необычных находках сообщили местные жители, птицы занесены в Красную книгу города.

Как отметили в комитете, пернатые находятся в своей естественной среде обитания. Периодически в парках, садах и лесных массивах можно встретить серую утку, ушастую сову, осоеда и многих других, отлавливать их нельзя. Даже если петербуржцы хотят обеспечить комфортные условия для птицы у себя дома, им придется заплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Если станет известно о том, что состояние пернатого ухудшилось, придется отдать пять тысяч рублей за жестокое обращение с животными. Кроме того, возможно возбуждение уголовного дела. Плата за погибшую птицу, в зависимости от установленного тарифа, может составлять более 1 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Московском проспекте от кошек спасли краснокнижную птицу.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию