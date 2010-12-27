На Московском проспекте от кошек спасли краснокнижную птицу

Птенец ног взлететь из-за нападения кошачьих.

Сотрудники комитета по природопользованию Петербурга спасли хищную птицу, пострадавшую от когтей кошек. В ведомство обратились жители города на Неве, которые заметили раненную скопу на Московском проспекте, сообщила "Gazeta.SPb".

Пернатое отвезли в госпиталь, птица останется под присмотром ветеринаров несколько дней. Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович рассказал, что явных травм и переломов специалисты не обнаружили, однако, скорее всего, у птенца есть повреждения внутренних органов.

Скопа - хищная птица, занесенная в Красную книгу России. В Петербурге скопу можно встретить только на особо охраняемых природных территориях.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина жестоко расправился с незваной в гости козой в селе Ушаки.

Фото: gov.spb.ru