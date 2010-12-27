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На Московском проспекте от кошек спасли краснокнижную птицу
Сегодня, 20:36
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На Московском проспекте от кошек спасли краснокнижную птицу

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Птенец ног взлететь из-за нападения кошачьих.

Сотрудники комитета по природопользованию Петербурга спасли хищную птицу, пострадавшую от когтей кошек. В ведомство обратились жители города на Неве, которые заметили раненную скопу на Московском проспекте, сообщила "Gazeta.SPb".

Пернатое отвезли в госпиталь, птица останется под присмотром ветеринаров несколько дней. Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович рассказал, что явных травм и переломов специалисты не обнаружили, однако, скорее всего, у птенца есть повреждения внутренних органов. 

Скопа - хищная птица, занесенная в Красную книгу России. В Петербурге скопу можно встретить только на особо охраняемых природных территориях. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина жестоко расправился с незваной в гости козой в селе Ушаки.

Фото: gov.spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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