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Мужчина жестоко расправился с незваной в гости козой в селе Ушаки
Сегодня, 19:10
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nadezhda_sib

Мужчина жестоко расправился с незваной в гости козой в селе Ушаки

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Животное скончалось от полученных травм.

Житель села Ушаки до смерти избил козу с чужого участка за то, что животное зашло на его территорию. О трагической ситуации рассказал очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное". 

Инцидент произошел днем 18 сентября. По словам свидетеля, за стадом присматривала 10-летняя девочка. Она не заметила, как самая взрослая коза по кличке Катя перепрыгнула через ограду и оказалась во дворе соседа. 

Мужчине это не понравилось, и он агрессивно отреагировал на незваную гостью. Сосед избил козу палкой на глазах у ребенка, и поломал домашнему животному рог, коза скончалась. Несколько недель назад у Кати появилось потомство. 

На место происшествия приехала полиция. В социальных сетях рассказали, что 45-летний мужчина жил один, и постоянно был недоволен действиями соседей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура нашла нарушения в скандальном крещении младенца в Гатчине

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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