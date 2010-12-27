Мужчина жестоко расправился с незваной в гости козой в селе Ушаки

Животное скончалось от полученных травм.

Житель села Ушаки до смерти избил козу с чужого участка за то, что животное зашло на его территорию. О трагической ситуации рассказал очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".

Инцидент произошел днем 18 сентября. По словам свидетеля, за стадом присматривала 10-летняя девочка. Она не заметила, как самая взрослая коза по кличке Катя перепрыгнула через ограду и оказалась во дворе соседа.

Мужчине это не понравилось, и он агрессивно отреагировал на незваную гостью. Сосед избил козу палкой на глазах у ребенка, и поломал домашнему животному рог, коза скончалась. Несколько недель назад у Кати появилось потомство.



На место происшествия приехала полиция. В социальных сетях рассказали, что 45-летний мужчина жил один, и постоянно был недоволен действиями соседей.

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Фото: vk.com/spb_today_unpublished