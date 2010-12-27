Петербуржцы обеспокоены пятнами на воде возле Морского порта

Нева приобрела ярко-кофейный цвет.

Пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" обсуждают странные пятна, которые появились на Неве рядом с Лесной гаванью.

Как видно на снимках, по воде расплылись разводы кофейного цвета. Пользователи в группе выдвигают гипотезу, что это в реку выливают нефть. Другие смеются, что кто-то просто опрокинул кофе.

Похоже на химию, которой чистят турбины судовых двигателей или масло, – предположил также один из комментаторов.

Причины появления пятен будут устанавливать специалисты.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Рыбацком река Мурзинка вновь сменила цвет.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"