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Петербуржцы обеспокоены пятнами на воде возле Морского порта
Сегодня, 19:20
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EvaRaskol

Петербуржцы обеспокоены пятнами на воде возле Морского порта

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Нева приобрела ярко-кофейный цвет.

Пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" обсуждают странные пятна, которые появились на Неве рядом с Лесной гаванью. 

Как видно на снимках, по воде расплылись разводы кофейного цвета. Пользователи в группе выдвигают гипотезу, что это в реку выливают нефть. Другие смеются, что кто-то просто опрокинул кофе.

Похоже на химию, которой чистят турбины судовых двигателей или масло, – предположил также один из комментаторов.

Причины появления пятен будут устанавливать специалисты.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Рыбацком река Мурзинка вновь сменила цвет.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: нева, порской порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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