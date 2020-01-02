Петербуржцы недовольны оформлением елки у Исаакиевского собора

Металлические листы, закрывающие ствол, разрисовали граффити.

Пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" выразили недовольство украшением городской елки.

Новогодняя "красавица" установлена на площади перед Исаакиевским собором. Казалось бы, петербуржцы должны радоваться созданию в городе праздничного настроения. Однако горожан возмутило оформление елки.

"Профлисты похоже сняли с забора какой-то стройки", – написал один из пользователей.

Кроме того, металлические листы кто-то разрисовал граффити с непонятными надписями.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин назвал фестиваль в Петербурге одним из главных зимних событий страны.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"