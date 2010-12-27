Владимир Путин назвал фестиваль в Петербурге одним из главных зимних событий страны

Президент поприветствовал участников, организаторов и гостей XX Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств".

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям XX Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Путин отметил, что фестиваль славится радушием и гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, особой, предновогодней атмосферой Северной столицы.

Президент назвал "Площадь искусств" одним из главных и по‑настоящему праздничных событий зимнего театрально‑концертного сезона.

Вспомнил российский лидер также и заслуги создателя фестиваля – Юрия Темирканова, назвав его подлинным творцом и подвижником, "который делает нашу жизнь духовно богаче и интереснее".

Напомним, фестиваль "Площадь искусств" проходит в Петербурге с 14 по 24 декабря. В этом году зимний праздник проводится в юбилейный 20 раз.

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Фото: пресс-служба Кремля