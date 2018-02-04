Петербуржцы недовольны обновленным фонтанчиком на Московском проспекте

Петербуржцы остались недовольны ремонтом фонтанчика, расположенного в доме №182 по Московскому проспекту. Свое негодование местные жители выразили в социальных сетях.
Горожане недовольны ни покраской гранитных элементов серой краской, ни ликвидацией дренажной трубы. Мнение автора поста разделяют и пользователи в комментариях.
Закрасили гранит! Кошмар! Варвары.
пользователь в комментариях
Ужас, тоже обратила внимание.
пользователь в комментяриях
Ведь построили же люди. Как деградировали. Мы что, даже поддержать не можем. Только сломать или изуродовать.
пользователь в комментариях
Ранее петербуржцы оценили благоустройство парков города.
Фото: ВКонтакте / У метро Парк Победы и в окрестностях
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