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Петербуржцы недовольны обновленным фонтанчиком на Московском проспекте
Сегодня, 18:14
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Петербуржцы недовольны обновленным фонтанчиком на Московском проспекте

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Фонтанчик расположен в доме №182 по Московскому проспекту.

Петербуржцы остались недовольны ремонтом фонтанчика, расположенного в доме №182 по Московскому проспекту. Свое негодование местные жители выразили в социальных сетях. 

Горожане недовольны ни покраской гранитных элементов серой краской, ни ликвидацией дренажной трубы. Мнение автора поста разделяют и пользователи в комментариях.

Закрасили гранит! Кошмар! Варвары.

пользователь в комментариях

Ужас, тоже обратила внимание.

пользователь в комментяриях

Ведь построили же люди. Как деградировали. Мы что, даже поддержать не можем. Только сломать или изуродовать.

пользователь в комментариях

Ранее петербуржцы оценили благоустройство парков города.

Фото: ВКонтакте / У метро Парк Победы и в окрестностях

Теги: московский проспект, фонтанчик
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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