Петербуржцы недовольны обновленным фонтанчиком на Московском проспекте

Фонтанчик расположен в доме №182 по Московскому проспекту.

Петербуржцы остались недовольны ремонтом фонтанчика, расположенного в доме №182 по Московскому проспекту. Свое негодование местные жители выразили в социальных сетях.

Горожане недовольны ни покраской гранитных элементов серой краской, ни ликвидацией дренажной трубы. Мнение автора поста разделяют и пользователи в комментариях.

Закрасили гранит! Кошмар! Варвары. пользователь в комментариях

Ужас, тоже обратила внимание. пользователь в комментяриях

Ведь построили же люди. Как деградировали. Мы что, даже поддержать не можем. Только сломать или изуродовать. пользователь в комментариях

Ранее петербуржцы оценили благоустройство парков города.

Фото: ВКонтакте / У метро Парк Победы и в окрестностях