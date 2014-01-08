Петербуржцы не заболевали холерой с 1992 года

Заболевание относится к острым кишечным инфекциям, они попадают в организм человека через рот вместе с пищей, водой или через грязные руки.

С 1992 года в Петербурге не фиксировали случаи заболевания холерой. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Управление Роспотребнадзором по городу.

Заболевание относится к острым кишечным инфекциям, они попадают в организм человека через рот вместе с пищей, водой или через грязные руки.

По мнению эпидемиологов, предпринимаются достаточные меры защиты, однако не следует забывать, что холера относится к крайне опасным кишечным инфекциям.

Ранее мы писали, что за последние сутки в коронавирусные стационары увезли 67 человек.

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