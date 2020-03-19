Петербуржцы не перестали ходить в торговые центры после запрета властей

В "Галерее" счет покупателей можно по-прежнему вести сотнями.

После того, как петербургские власти ограничили массовые мероприятия до 50 человек из-за неблагоприятной эпидемобстановки по коронавирусу, в городе закрылись театры, кинозалы и крупные общественные пространства. Однако в торговых центрах жизнь пока идет своим привычном чередом, в чем убедился "Петербургский дневник".

В целом, в торговых комплексах стало меньше людей – часть из них наверняка самоизолировалась или перешла на удаленную работу. В ТЦ "Адмиралтейский" в один день насчитали лишь 20 человек, в Гостином дворе – порядка 50. Охранники заметили, что считать людей и выгонять лишних никто не станет. Больше всего людей насчитала "Галерея" – одновременно по магазинам комплекса ходило не менее трех сотен человек, не считая этажа с фудкортом.

Ранее стало известно, что в Петербурге закрылся музей Эрарта.

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