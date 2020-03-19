Петербуржцы не перестали ходить в торговые центры после запрета властей

После того, как петербургские власти ограничили массовые мероприятия до 50 человек из-за неблагоприятной эпидемобстановки по коронавирусу, в городе закрылись театры, кинозалы и крупные общественные пространства. Однако в торговых центрах жизнь пока идет своим привычном чередом, в чем убедился "Петербургский дневник".
В целом, в торговых комплексах стало меньше людей – часть из них наверняка самоизолировалась или перешла на удаленную работу. В ТЦ "Адмиралтейский" в один день насчитали лишь 20 человек, в Гостином дворе – порядка 50. Охранники заметили, что считать людей и выгонять лишних никто не станет. Больше всего людей насчитала "Галерея" – одновременно по магазинам комплекса ходило не менее трех сотен человек, не считая этажа с фудкортом.
Ранее стало известно, что в Петербурге закрылся музей Эрарта.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 )
По статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://bit.do/allko