В Петербурге закрылся музей Эрарта

Причина тому – коронавирус.

С 18 марта в Петербурге закрылся ещё один музей – Эрарта. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Наши двери были открыты для посетителей и прессы до последнего. В свете директив Правительства Санкт-Петербурга от 16 марта, с сегодняшнего дня мы вынуждены закрыться, – отметили в музее

Музей снова откроет свои двери, когда в городе стабилизируется ситуация. В Эрарте всем петербуржцам пожелали здоровья и посоветовали беречь себя. Для посетителей, у которых есть абонемент: каждый абонемент будет автоматически продлен на то количество дней, на которое Эрарта будет закрыта.

Петербургские кинотеатры не спешат закрываться после приказа Минкульта.

Фото: ВК/ Эрарта. Музей современного искусства