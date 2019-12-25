В Петербурге закрылся музей Эрарта

С 18 марта в Петербурге закрылся ещё один музей – Эрарта. Об этом сообщила пресс-служба музея.
Наши двери были открыты для посетителей и прессы до последнего. В свете директив Правительства Санкт-Петербурга от 16 марта, с сегодняшнего дня мы вынуждены закрыться,
– отметили в музее
Музей снова откроет свои двери, когда в городе стабилизируется ситуация. В Эрарте всем петербуржцам пожелали здоровья и посоветовали беречь себя. Для посетителей, у которых есть абонемент: каждый абонемент будет автоматически продлен на то количество дней, на которое Эрарта будет закрыта.
Петербургские кинотеатры не спешат закрываться после приказа Минкульта.
Фото: ВК/ Эрарта. Музей современного искусства
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