Петербуржцы не могут вернуться из отпуска на Канарах из-за непогоды

Жители Северной столицы второй день ждут вылета из аэропорта.

В аэропорту на острове Гран-Канария отменили рейсы из-за непогоды. Во всем виновата песчаная буря. Об этом рассказала "Фонтанка".

Некоторым самолетам удалось вылететь между 6 и 12 часами утра 23 февраля. Остальные ждут свой рейс два дня.

"Воды не дают, еды не дают, в гостиницу не селят. Находимся здесь уже 22 часа", — рассказал петербуржец.

Компания-оператор Aena в своем Twitter попросила пассажиров пока не посещать аэропорт.

Ранее мы сообщали, что иркутская компания отменила рейс из Петербурга в Москву 23 февраля.

Фото: pixabay.com