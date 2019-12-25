Петербуржцы не могут вернуться из отпуска на Канарах из-за непогоды

В аэропорту на острове Гран-Канария отменили рейсы из-за непогоды. Во всем виновата песчаная буря. Об этом рассказала "Фонтанка".
Некоторым самолетам удалось вылететь между 6 и 12 часами утра 23 февраля. Остальные ждут свой рейс два дня.
"Воды не дают, еды не дают, в гостиницу не селят. Находимся здесь уже 22 часа", — рассказал петербуржец.
Компания-оператор Aena в своем Twitter попросила пассажиров пока не посещать аэропорт.
Ранее мы сообщали, что иркутская компания отменила рейс из Петербурга в Москву 23 февраля.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )