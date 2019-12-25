Иркутская компания отменила рейс из Петербурга в Москву 23 февраля

Отмена получилась "формальной".

Авиакомпания "ИрАэро" отменила назначенный на сегодня, 23 февраля, рейс из Петербурга в столицу. Это можно было заметить на онлайн-табло аэропорта "Пулково".

В компании сообщили, что это связано с пертурбацией передвижения воздушных судов, вызванной проблемами и обстановкой из-за коронавируса. Учитывая, что для авиакомпании это новый рейс, на который еще не продаются билеты, отмена получилась "формальной".

Однако на пулковском также видно, что компания "РусЛайн" отменила вылет в Воронеж. Причины отмены рейса неизвестны.

Ранее мы писали, что петербуржцы мешают проезду трамваев.

Фото: pixabay.com