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Иркутская компания отменила рейс из Петербурга в Москву 23 февраля
Сегодня, 18:12
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arteliseev

Иркутская компания отменила рейс из Петербурга в Москву 23 февраля

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Отмена получилась "формальной".

Авиакомпания "ИрАэро" отменила назначенный на сегодня, 23 февраля, рейс из Петербурга в столицу. Это можно было заметить на онлайн-табло аэропорта "Пулково".

В компании сообщили, что это связано с пертурбацией передвижения воздушных судов, вызванной проблемами и обстановкой из-за коронавируса. Учитывая, что для авиакомпании это новый рейс, на который еще не продаются билеты, отмена получилась "формальной". 

Однако на пулковском также видно, что компания "РусЛайн" отменила вылет в Воронеж. Причины отмены рейса неизвестны. 

Ранее мы писали, что петербуржцы мешают проезду трамваев.

Фото: pixabay.com

Теги: отмена рейса, петербург, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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