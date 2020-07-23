Петербуржцы не могли проехать в Шушары из-за ДТП на Витебском проспекте

Очевидец советовал искать пути объезда.

Вечером в четверг, 23 июля, на Витебском проспекте в сторону Пушкина произошло ДТП. Судя по кадрам, которыми поделились петербуржцы в соцсетях, пробка собралась большая.

Авария с участием фуры, которая перекрыла полосу, произошла возле заезда в Шушары. Проехать можно было только по высокому поребрику, забраться на который смогли не все машины. В очередной раз горожане напоминают о дистанции и о том, что лишний раз не стоит пытаться "прошмыгнуть". На данный момент, судя по данным сервиса "Яндекс. Карты", авария больше не мешает движению.

Ранее мы писали, что в Твери на Новом мосту в ДТП пострадали трое детей.

Видео: vk.com/spb_today