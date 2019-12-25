  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы не готовы к зарплате в цифровых рублях
Сегодня, 8:34
157
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы не готовы к зарплате в цифровых рублях

0 0

Только 14% петербуржцев хотели бы получать зарплату в цифровых рублях.

Более 60% опрошенных петербуржцев не хотят получать зарплату в цифровых рублях. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные граждане.

Только 14% петербуржцев хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 9% — всю сумму, а 5% — только часть зарплаты. Мужчины более лояльны к переменам (17% против 11% среди женщин). Отрицательно к этой затее отнеслись 63% опрошенных. Ещё 23% респондентов затруднились с ответом.

Горожане до 34 лет были за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше.

Ранее экономист Корнеев заявил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам.

Фото: pxhere

Теги: зарплата, цифровой рубль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии