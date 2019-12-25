Петербуржцы не готовы к зарплате в цифровых рублях

Только 14% петербуржцев хотели бы получать зарплату в цифровых рублях.

Более 60% опрошенных петербуржцев не хотят получать зарплату в цифровых рублях. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные граждане.

Только 14% петербуржцев хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 9% — всю сумму, а 5% — только часть зарплаты. Мужчины более лояльны к переменам (17% против 11% среди женщин). Отрицательно к этой затее отнеслись 63% опрошенных. Ещё 23% респондентов затруднились с ответом.

Горожане до 34 лет были за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше.

Ранее экономист Корнеев заявил, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам.

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