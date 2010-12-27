Начнет ли снова работать кафе, пока что не известно.

В четверг, 3 октября, стало известно, что петербуржцы навели порядок в заброшенном котокафе на "Гулу". Сообщает "Комсомольская правда".

Местные жители не только убрали беспорядок в котокофе, но и накормили его обитателей. Также петербуржцы отвезли котов к ветеринару. Начнет ли снова работать кафе, пока что не известно. Владелец заявил, что он находится на больничном.

Напомним, что в минувшую среду, 25 сентября, жители Васильевскоо острова обнаружили заброшенное котокафе. Внутри коты дрались за еду.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе спасли лошадь, которая провалилась под землю.

Фото:ЗООСЛОВО! ВСЁ О ЖИВОТНЫХ/вк