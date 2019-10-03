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В Выборгском районе спасли лошадь, которая провалилась под землю

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Для спасения сотрудники МЧС задействовали кран.

В четверг, 3 октября, в Выборгском районе развернулась настоящая спасательная операция лошади, которая провалилась под землю. Видео спасения петербуржцы опубликовали в соцсетях. 

На кадрах видно, что животное находится в яме. Для спасения сотрудники МЧС задействовали кран. По словам очевидцев, лошадь чудом не пострадала. 

Когда лошадку переклинило и она решила, что она теперь крот и живёт под землёй. Добрые спасатели вернули её к суровой реальности

шутят очевидцы

По словам очевидцев, лошадь чудом не пострадала. 

Ранее мы сообщали о том, что по Пушкину индюки гуляют по правилам дорожного движения.

Видео:признавашки/вк

 

Теги: лошадь провалилась, новости спб, происшествия, спасение лошади
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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