В Выборгском районе спасли лошадь, которая провалилась под землю

В четверг, 3 октября, в Выборгском районе развернулась настоящая спасательная операция лошади, которая провалилась под землю. Видео спасения петербуржцы опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, что животное находится в яме. Для спасения сотрудники МЧС задействовали кран. По словам очевидцев, лошадь чудом не пострадала.
Когда лошадку переклинило и она решила, что она теперь крот и живёт под землёй. Добрые спасатели вернули её к суровой реальности
шутят очевидцы
По словам очевидцев, лошадь чудом не пострадала.
Ранее мы сообщали о том, что по Пушкину индюки гуляют по правилам дорожного движения.
Видео:признавашки/вк
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