Петербуржцы нашли замурованный вековой подвал в доме на Шпалерной

Квартира расположена на втором этаже, а потайной подвал находится над проездной аркой. Так, архитектор решил использовать пространство, куда не смог поместиться полноценный этаж, рассказывает Косьмин.

В четверг, 10 февраля, в квартире на втором этаже доходного дома Эдельгауз на Шпалерной, 44Б обнаружили потайной подвал со столетней историей. Об этом рассказал краевед Максим Косьмин в Instagram.

Квартира расположена на втором этаже, а потайной подвал находится над проездной аркой. Так, архитектор решил использовать пространство, куда не смог поместиться полноценный этаж, рассказывает Косьмин.

Квартиру расселили и семья, которая жила в ней около ста лет, разбирает вещи накануне переезда. В тайном подвале нашли, например, дрова, которые лежат там со времен печного отопления.

Краевед рассказал, что в квартире расположен давно замурованный подвал. Вход в него находился в каморке у кухни бывшей прислуги. Чтобы открыть его, пришлось "разворотить" пол. Он оказался очень завален, перед тем как замуровать его, внутри укрепляли балки. Внутри обнаружили ведро и кусок белого изразца.

Косьмин добавил, что теперь можно спать спокойно: замурованный подвал размурован. Второго дома с подобным архитектурным решением не припомню. Можно ли найти здесь что-то ценное? Без понятия! Это уже следующая глава истории.

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Видео и фото: Instagram / maax_sf