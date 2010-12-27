Мужчины откопали бритвенные принадлежности, мыльницы, столовые приборы, зубные щётки и духи.

Археологи нашли в Ленобласти личные вещи солдат вермахта. Об этом на своей страничке рассказал один из участников экспедиции Павел.

По словам Павла, сначала они выкопали немецкий блиндаж, но он оказался пуст. После этого группа петербуржцев направилась на новый фронт работ: небольшая яма с сигналами. В сбросе оказались личные вещи солдат вермахта.

озле очередного блина наткнулись на небольшую яму с сигналами. Приступили к раскопу. Находки нас порадовали как количеством , так и своей неожиданностью рассказывает Павел

Группа мужчин обнаружила бритвенные принадлежности, мыльницы, столовые приборы, зубные щётки и пасты. Кроме того, петербуржцы нашли деревянное яйцо, крема в баночках и царские монеты.

Отдельно порадовали флакончики с маслами и парфюмом. В них присутствовал приятный запах того далёкого времени. Запах прошлого отмечает мужчина

Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже для посетителей ввели раздельный сбор мусора.

Фото:Павел Герман