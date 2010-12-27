Музей установил специальные баки.

В четверг, 26 сентября, в Эрмитаже для посетителей ввели раздельный сбор мусора. Соответствующая информация появилась на официальной станице музея в Facebook.

Музей установил специальные баки в Большом дворе Зимнего дворца.

Хорошие новости: в Эрмитаже появился раздельный сбор. Специальные баки можно найти в Большом дворе Зимнего дворца, в галерее Растрелли и на входе для посетителей в Главный штаб. Вперед к экологической сознательности и ответственности! сказано в сообщении

Напомним, что итоги конкурса на поставку урн для раздельного сбора мусора Эрмитаж подвел еще в июле. Музей заключил контракт со "Служба коммунального сервиса". Компания закупила 24 пристенные урны и 10 уличных на 706 тысяч рублей.

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Фото:Государственный Эрмитаж. The State Hermitage museum. Official page